Вспышку заболевания коронавирусом выявили в Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 выросло почти вдвое за неделю. Актуальные данные опубликованы на сайте Объясняем.рф.По данным с 29 июля по 4 августа, опасную болезнь обнаружили у 187 человек. При этом 12 понадобилась госпитализация. На предыдущей неделе (с 22 по 28 июля) количество зараженных составляло 114 жителей региона (на 73 меньше). С чем связан такой резкий рост заболевших, неизвестно.Летальных случаев за минувшую неделю не зафиксировано. Более того, 76 человек за период с 29 июля по 4 августа смогли побороть вирус.Как правило, коронавирус последние годы протекает в легкой форме. Многие его переносят как простуду и даже не замечают признаков опасной инфекции. У заболевших наблюдаются кашель, повышенная температура тела, озноб и общее недомогание.