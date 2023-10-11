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В Ростовской области стремительно начало расти число заболевших коронавирусом

В Ростовской области стремительно начало расти число заболевших коронавирусом
В Ростовской области за период со 2 по 8 октября количество заболевших коронавирусом достигло 214 человек. Информацию сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно официальным данным, из числа заболевших 15 были госпитализированы. Однако большая часть – 173 человека – смогли побороть опасную инфекцию. Стоит отметить, что заболеваемость в регионе пошла вверх. Неделей ранее число инфицированных составляло 181. С чем связан такой резкий скачок заболеваемости, пока не известно.

В донском регионе с начала пандемии зафиксировано 458 064 зараженных. Многие инфицированные перенесли болезнь в легкой форме. У детей опасное заболевание протекало почти бессимптомно.
Фото: Rostov.ru
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