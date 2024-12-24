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Врио начальника МЧС Ростовской области советует дарить огнетушитель на Новый год

Врио начальника МЧС Ростовской области советует дарить огнетушитель на Новый год
Врио начальника МЧС Ростовской области посоветовал дарить огнетушитель на Новый год. Об этом сообщил Александр Савунов на пресс-конференции 24 декабря.

— Должно уже стать модой дарить друг другу на праздники огнетушитель и автономный пожарный извещатель. В каждой квартире должен быть огнетушитель. Он может пригодиться, может не пригодиться, но в самый нужный момент он будет рядом, и вы сможете им воспользоваться, особенно на кухне, — заявил руководитель.

Александр Савуков считает, что жителям Дона необходимо прививать культуру пожарной безопасности. В каждом доме должен быть установлен пожарный извещатель.
Фото: ростов.ру
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