Врио начальника МЧС Ростовской области советует дарить огнетушитель на Новый год

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Врио начальника МЧС Ростовской области посоветовал дарить огнетушитель на Новый год. Об этом сообщил Александр Савунов на пресс-конференции 24 декабря.— Должно уже стать модой дарить друг другу на праздники огнетушитель и автономный пожарный извещатель. В каждой квартире должен быть огнетушитель. Он может пригодиться, может не пригодиться, но в самый нужный момент он будет рядом, и вы сможете им воспользоваться, особенно на кухне, — заявил руководитель.Александр Савуков считает, что жителям Дона необходимо прививать культуру пожарной безопасности. В каждом доме должен быть установлен пожарный извещатель.