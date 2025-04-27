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В ДТП в Ростовской области пострадали водитель и 16-летний пассажир

В ДТП в Ростовской области пострадали водитель и 16-летний пассажир

В Ростовской области легковой автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Информацию об этом предоставили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло 26 апреля в 11:40 в Шолоховском районе. Согласно предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» с прицепом совершил наезд на дорожное ограждение. В результате удара автомобиль потерял управление и оказался в кювете, где впоследствии перевернулся на бок.

По информации, полученной от представителей Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данного происшествия получили травмы 48-летний водитель иномарки и его 16-летний спутник. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Donday
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