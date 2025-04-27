В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу на Восточном шоссе

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В Ростове-на-Дону задержан гражданин, открывший стрельбу на Восточном шоссе. Информацию об этом инциденте распространила пресс-служба областного управления МВД.26 апреля в сети интернет распространилась видеозапись, демонстрирующая, как водитель иномарки производит выстрелы в другую машину из предмета, похожего на огнестрельное оружие. Событие произошло на Восточном шоссе, соединяющем Ростов и Батайск, и получило широкий общественный резонанс.По информации, полученной от ГУ МВД по Ростовской области, причиной стрельбы стала ссора на дороге между водителями, в ходе которой один из них использовал пневматический пистолет.Правоохранительные органы быстро установили личность стрелявшего. Им оказался 30-летний житель Батайска. В течение суток он был задержан и доставлен в полицейский участок для выяснения всех деталей произошедшего.