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В Ростовской области за минувшие сутки 136 спасателей выезжали на места происшествий

В Ростовской области за минувшие сутки 136 спасателей выезжали на места происшествий

За прошлые сутки ростовские спасатели 136 раз реагировали на чрезвычайные ситуации в регионе. Информация предоставлена областным управлением МЧС.

Согласно информации ведомства, пожарные и спасательные команды устранили последствия восьми промышленных пожаров и двух аварий на дорогах.

Следует напомнить, что в Ростовской области до конца 27 апреля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют обильные осадки с грозами, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 20-24 метров в секунду.

Стоит подчеркнуть, что в северо-западных, отдельных северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и в Приазовье сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров (4-й класс опасности).
Фото: Donday
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