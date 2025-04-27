В Ростовской области за минувшие сутки 136 спасателей выезжали на места происшествий

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За прошлые сутки ростовские спасатели 136 раз реагировали на чрезвычайные ситуации в регионе. Информация предоставлена областным управлением МЧС.Согласно информации ведомства, пожарные и спасательные команды устранили последствия восьми промышленных пожаров и двух аварий на дорогах.Следует напомнить, что в Ростовской области до конца 27 апреля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют обильные осадки с грозами, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 20-24 метров в секунду.Стоит подчеркнуть, что в северо-западных, отдельных северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и в Приазовье сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров (4-й класс опасности).