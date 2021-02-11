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Врач из ковидного госпиталя в Каменске-Шахтинском скончалась от онкологии

Врач из ковидного госпиталя в Каменске-Шахтинском скончалась от онкологии
В Каменске-Шахтинском умерла врач-лаборант из ковидного госпиталя на базе ЦГБ. Об этом рассказал муж покойной 12 февраля.

58-летней Светлане Хомяковой поставили диагноз «онкология» в декабре 2020 года. По словам ее мужа, Бориса Хомякова, почти все ее органы отказали после первой химеотерапии. С тех пор женщину положили в городскую больницу, где на ней ухаживали врачи.

- За две недели до смерти Свету перевезли в центр реанимации Блохина, в Москве, - добавил мужчина. – Последние два дня своей жизни она провела в коме.

Медики считают, что с большой вероятностью осложнения тяжелого заболевания дончанки вызвал бессимптомный коронавирус. Светлана скончалась днем 9 февраля. Врачи центра реанимации помогли Борису собрать средства на перевозку ее тела в родной город. Похороны женщины состоятся 13 февраля.

Светлана Хомякова получила образование в Шахтинском медучилище. С 1981 года и до выявления страшной болезни в своем организме, она работала в ЦРБ Каменска-Шахтинского.



Дончанка провела в браке с Борисом более 36 лет. За этот время у них родилась дочь Надежда, которой сейчас 34 года.

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