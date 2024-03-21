Восточные народы Ростовской области празднуют Навруз

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Восточные народы Ростовской области 21 марта празднуют праздник весны - Навруз. Его еще называют «персидским Новым годом». Он знаменует начало сельскохозяйственного года.Само слово «Навруз» в переводе с персидского означает «новый день». Навруз считается одним из самых древних праздников в истории человечества, отмечать его начали ещё до седьмого века до нашей эры в Персии (Иране) и Средней Азии. Праздник связывают с культом Солнца и огня и именем пророка Заратустры, который основал религию зороастризма. Навруз упоминается в старинной священной книге Авеста. Там сказано, что каждую весну нужно отмечать появление жизни на земле.К празднику принято готовиться заранее — прибираются в доме, раздают долги, чтобы встретить весну с чистым жилищем и без отягощающих обязательств.На праздничный стол подают разнообразные традиционные блюда и сладости. Одним из самых известных блюд является саману — сладкий пай из проса. Он символизирует богатство и изобилие. По традиции на столе должно быть семь продуктов, названия которых начинаются с буквы «с» персидского алфавита.На стол также часто ставят зеркало, свечи, вазы с цветами, крашеные яйца, сладости, фрукты, хлеб и другие блюда, такие как плов. Считается чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдёт год.Навруз празднуют в некоторых национальных регионах России, таких как Дагестан, Татарстан, Башкортостан и других. Как государственный праздник Навруз празднуется в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане.