Ростовчанка Лопырева поздравила подписчиков с мусульманским праздником весны



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева поздравила подписчиков с Наврузом – мусульманским праздником наступления весны. Иранские и тюркские народы отмечают его 21 марта.



Модель надеется, что весна начнется позитивно, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19. Публикацию с теплыми словами Лопырева дополнила нежным фото с новой съемки в Дубае. На снимке девушка позирует в дизайнерском розовом платье в пол.



Подписчики не только благодарят модель за поздравления, но и по традиции восхищаются ее красотой. Многие отмечают, что розовый цвет Виктории к лицу, и платье сидит на ней, как на королеве.



Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он не имеет отношения к исламским традициям и является национальным. В Иране, Афганистане и некоторых регионах России во время Навруза 21 марта отмечают новогодние праздники.