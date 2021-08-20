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Волонтёры подключились к поиску пропавшей в Аксае девочки

Волонтёры подключились к поиску пропавшей в Аксае девочки
Поисками пропавшей в Аксае девочки занялись волонтёры. Добровольцы прочесывают парки, общественные места и улицы рядом с домом Алисы Шпырковой.

Напомним, 14-летняя Алиса ушла из дома 19 августа. Связи с ней нет, а родственники не знают, куда она могла пойти. Несовершеннолетнюю объявили в розыск полицейские. Спустя трое суток безуспешных поисков к правоохранителям подключились сотрудники поисковых отрядов.

На вид Алисе - 14-16 лет, она худощавого телосложения, рост - 178 сантиметров, волосы каштановые, стрижка каре. Была одета в серую джинсовую куртку, обута в черные кроссовки, с собой взяла бордовый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, позвоните в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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