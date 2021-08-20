Волонтёры подключились к поиску пропавшей в Аксае девочки

Поисками пропавшей в Аксае девочки занялись волонтёры. Добровольцы прочесывают парки, общественные места и улицы рядом с домом Алисы Шпырковой.Напомним, 14-летняя Алиса ушла из дома 19 августа. Связи с ней нет, а родственники не знают, куда она могла пойти. Несовершеннолетнюю объявили в розыск полицейские. Спустя трое суток безуспешных поисков к правоохранителям подключились сотрудники поисковых отрядов.На вид Алисе - 14-16 лет, она худощавого телосложения, рост - 178 сантиметров, волосы каштановые, стрижка каре. Была одета в серую джинсовую куртку, обута в черные кроссовки, с собой взяла бордовый рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, позвоните в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.