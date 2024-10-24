В Ростове в лицее № 56 камеры видеонаблюдения повесили в ученическом туалете

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В Ростове в лицее № 56 повесили камеры видеонаблюдения в ученическом туалете. Информация об этом появилась в соцсетях 23 октября.В школьной администрации отказались комментировать ситуацию, заявив, что официальное объяснение можно получить в городской администрации.Как сообщили власти города, камеры видеонаблюдения действительно установлены в школе. Однако в туалетных комнатах видеокамера выполняет функцию муляжа.В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что это недопустимо. Подобные вещи нарушают личные границы детей. Другие комментаторы полностью поддерживают подобный метод воспитания. По их мнению, ученики не будут хулиганить в кабинках.