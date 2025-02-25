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Волонтеры из Ростовской области спасают кота с открытой гниющей раной на голове



В Ростовской области зооволонтеры помогают коту с гнойной раной головы. Об этом сообщила Екатерина Лега, зоозащитница из Каменска-Шахтинского, в интервью изданию Donday.

Кота с повреждением на голове заметили еще летом прошлого года. Поймать его удалось только в середине февраля 2025 года, так как это оказалось непросто.

- Неравнодушные люди привезли нам кота, - говорит Екатерина. - Ветеринарный осмотр показал, что рана возникла из-за абсцесса, вызвавшего некроз тканей.

Екатерина отмечает, что до поимки кот ходил с зеленкой на ране, вероятно, кто-то пытался помочь, но это привело к ожогу и ухудшило состояние. Сейчас рану обработали и начали лечение. Также у Персея диагностирован заворот века, мешающий открывать глаз.
Врачи говорят о долгом лечении и реабилитации. Сначала займутся заживлением раны, затем – лечением глаза.
Фото: Счастливчик
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