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В Ростовской области ветврачи пытаются спасти кота с выбитым глазом и порванным языком

В Ростовской области ветврачи пытаются спасти кота с выбитым глазом и порванным языком

В Ростовской области ветеринары делают все возможное, чтобы спасти кота, который получил серьезные травмы: у него выбит глаз и порван язык. Об этой шокирующей ситуации рассказала Елена Шкребец из приюта «Феникс» в Азове, сообщает издание Donday.

Животное было доставлено в клинику «Живой мир», куда оно попало после столкновения с автомобилем, согласно свидетелям происшествия.

— Мы получили сигнал о состоянии кота несколько дней назад, — сообщила Елена. — Он был в критическом состоянии.

Приют взял на себя ответственность за животное, и сейчас кот находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, что привело к повреждению челюсти и выбитому глазу.

Сотрудник приюта отметил, что полноценный осмотр затруднен из-за агрессивного поведения кота.

— Вероятно, он дикий. Мы сделали ему обезболивающее и успокаивающее, — добавила Елена.

Во время первичного осмотра стало ясно, что глаз кота не подлежит восстановлению. Были проведены УЗИ, рентген и другие процедуры. 16 января коту сделали необходимые операции, включая удаление глаза и обработку повреждённого языка.

— Но теперь возникает вопрос о том, приживется ли он, — сообщила Елена.

Кот продолжает находиться в критическом состоянии, температура понижена, он не проявляет активности.

— Врач советует оставить кота в клинике для наблюдения; ухаживать за ним в приюте пока нецелесообразно, — завершила Елена.
Фото: приют "Феникс"
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