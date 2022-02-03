В Новошахтинске неизвестные стреляли в кота, выпущенного на прогулку

Фото: Дмитрий Григоров.

В Новошахтинске неизвестные стреляли в кота. Животное вернулось домой рано утром 4 февраля с раной на левой передней лапе.Как сообщил DonDay.ru, Дмитрий Григоров живет в многоэтажке на улице Харьковской, 231. Пару лет назад у него появился кот Рокки. Мужчина выпускал его на балкон, откуда животное уходило гулять, а позже возвращалось. Однако последние несколько месяцев четвероногий уже несколько раз приходил с ранами.- Рокки вернулся рано утром. Я впустил его в квартиру и увидел, что из левой передней лапы идет кровь, - поделился мужчина. - Мы с ним сразу поехали в ветклинику, где Рокки обработали рану.К счастью, травма оказалась не тяжелой и скоро самостоятельно заживет. Но случай ранения Рокки - не первый. Недавно он пришел с раной на голове. Дмитрий отметил, что во дворе гуляли еще несколько котов. Однако последнее время их не видно - возможно, в них тоже стреляли.На живодеров жалуются и жители Западной улицы. Там кота ранили в заднюю лапу. Аналогичная ситуация - и в поселке Новая Соколовка. По словам местных жителей, их кот тоже приходил домой подстреленным, а однажды и вовсе не вернулся.