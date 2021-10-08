Военвед и несколько СНТ в Ростове останутся на день без воды

Несколько садовых товариществ и Военвед останутся на целый день без воды. Об отключениях предупредили в Ростовводоканале.В среду, 13 октября, с 9 утра до 19 часов воды не будет на улице Тимошенко в домах от №1-27 до улицы Дебальцевской от дома №1 до №51. На Военведе воды не будет в домах №111 - 157 по улице Таганрогской. На Авиамоторной воду отключат в домах от №9 до №32. Воды не будет и на Оганова. Водоснабжение отключат от улицы Тимошенко №9 до №32, от Тимошенко до улицы Особенной.Среди СНТ, где 13 октября не будет воды, оказались товарищества «Мир», СНТ «За дружбу», СНТ «Спутник», СНТ «Октябрь», СНТ «Братство», а также прилегающие воинские части.В Ростовводоканале отметили, что воду отключат из-за ремонта трубопровода на улице Тимошенко, 9.