В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду

На нескольких улицах в донской столице отключат холодную воду. Подача воды будет прекращена на Западном. Об отключении предупреждает городской водоканал.



Так, воды не будет с 9 часов утра 9 октября до 9 часов утра 10 октября. Водоснабжение отключат в домах, расположенных в границах улиц: Дебальцевской, Таганрогской, 56-й Армии, Вавилова, Неклиновской, Форматной, Оганова, Тимошенко.



Как пояснили в компании, отключение проводится в связи с переврезкой водопроводной линии диаметром 300 мм на водопроводной насосной станции «Каменка» на улице Вавилова.