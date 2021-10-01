Тысячи ростовчан останутся без воды в начале недели

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Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без воды в начале новой рабочей недели, информирует АО «Ростовводоканал».В понедельник, 4 октября, воду отключат на период времени с 9:00 до 18:00 в границах: переулок 1-й Машиностроительный – улица Малиновского – улица Доватора – 7-й проезд.Также в этот день вода будет подаваться с пониженным давлением на улицах Еременко, Малиновского, Лесной, Мадояна, 339-й Стрелковой Дивизии, на Западном разъезде и в микрорайоне Левенцовском.А с 9:00 5 октября до 2:00 6 октября воды не будет в домах №№ 1-27 на улице Тимошенко, №№ 1-51 на Дебальцевской, №№ 111-157 на Таганрогской, №№ 9-32 на Авиамоторной, на улице Оганова от Тимошенко до Особенной, а также в садовых товариществах «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь», «Братство» и в воинских частях.Неудобства придется терпеть из-за замены оборудования на водопроводных насосных станциях «Промзона-1» и «Военвед».