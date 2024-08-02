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Военный из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком

Военный из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком
В результате крушения вертолёта под Донецком погиб Олег Ртищев, борттехник из Ростовской области. Эту информацию сообщает портал DonDay со ссылкой на родственников офицера.

Олег родился в Нижневартовске, но ещё в детстве вместе с родителями переехал в станицу Багаевскую Ростовской области. После окончания института он заключил контракт на службу в ВС. 39-летний мужчина был борттехником вертолета и дослужился до звания старшего лейтенанта.

- Погиб в этом злосчастном вертолете в Донецке 31 июля на боевом посту, — рассказал брат Олега Ртищева.

У бойца остались жена и дочь.

Вечером 31 июля в социальных сетях появилась информация о крушении вертолета. Пока нет официальных комментариев по этому поводу.

Ранее DonDay сообщал, что 29-летний Георгий Тагадрян, командир медицинского взвода из Ростовской области, погиб под Донецком (ДНР). Причиной смерти стали осколочные ранения.
Фото: Дондей
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