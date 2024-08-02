Военный из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком
В результате крушения вертолёта под Донецком погиб Олег Ртищев, борттехник из Ростовской области. Эту информацию сообщает портал DonDay со ссылкой на родственников офицера.
Олег родился в Нижневартовске, но ещё в детстве вместе с родителями переехал в станицу Багаевскую Ростовской области. После окончания института он заключил контракт на службу в ВС. 39-летний мужчина был борттехником вертолета и дослужился до звания старшего лейтенанта.
- Погиб в этом злосчастном вертолете в Донецке 31 июля на боевом посту, — рассказал брат Олега Ртищева.
У бойца остались жена и дочь.
Вечером 31 июля в социальных сетях появилась информация о крушении вертолета. Пока нет официальных комментариев по этому поводу.
Ранее DonDay сообщал, что 29-летний Георгий Тагадрян, командир медицинского взвода из Ростовской области, погиб под Донецком (ДНР). Причиной смерти стали осколочные ранения.