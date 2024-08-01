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Командир медвзвода из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком

Командир медвзвода из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком
Командир медицинского взвода из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком (ДНР). О гибели 29-летнего Георгия Тагадряна сообщает портал DonDay со ссылкой на его родственников.

Молодой человек жил в райцентре поселка Целина. В зоне СВО он занимался транспортировкой раненых.

По словам брата Георгия, 31 июля он находился на борту вертолёта МИ-8, который потерпел крушение. Молодой человек получил осколочные ранения и погиб.

Информацию о крушении вертолета опубликовали в соцсетях вечером 31 июля. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Фото: Дондей
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