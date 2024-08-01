Командир медвзвода из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком

Фото: Дондей

Командир медицинского взвода из Ростовской области погиб при крушении вертолета под Донецком (ДНР). О гибели 29-летнего Георгия Тагадряна сообщает портал DonDay со ссылкой на его родственников.Молодой человек жил в райцентре поселка Целина. В зоне СВО он занимался транспортировкой раненых.По словам брата Георгия, 31 июля он находился на борту вертолёта МИ-8, который потерпел крушение. Молодой человек получил осколочные ранения и погиб.Информацию о крушении вертолета опубликовали в соцсетях вечером 31 июля. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.