Военнослужащий из Ростовской области погиб в зоне проведения СВО

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В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний военнослужащий из Ростовской области. Сергей Дыбцов получил смертельное ранение 18 ноября.Сергей родился в селе Новобатайск. Он подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и отправился выполнять свои обязанности в зону проведения СВО.Мужчина поддерживал постоянный контакт с родственниками, делясь информацией о своих заданиях. 18 ноября, выполняя очередную задачу, он получил серьезное ранение, которое оказалось роковым.Прощание с Сергеем Дыбцовым пройдет в Новобатайске 28 ноября в 14:00 по адресу: улица Азовская, 3а.