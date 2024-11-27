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Военнослужащий из Ростовской области погиб в зоне проведения СВО

Военнослужащий из Ростовской области погиб в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний военнослужащий из Ростовской области. Сергей Дыбцов получил смертельное ранение 18 ноября.

Сергей родился в селе Новобатайск. Он подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и отправился выполнять свои обязанности в зону проведения СВО.

Мужчина поддерживал постоянный контакт с родственниками, делясь информацией о своих заданиях. 18 ноября, выполняя очередную задачу, он получил серьезное ранение, которое оказалось роковым.

Прощание с Сергеем Дыбцовым пройдет в Новобатайске 28 ноября в 14:00 по адресу: улица Азовская, 3а.
Фото: соцесети
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