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Военнослужащие торжественно «похоронили» разбитую машину под Новочеркасском: видео

Военнослужащие торжественно «похоронили» разбитую машину под Новочеркасском: видео
В воинской части под Новочеркасском прошли «похороны» разбитой в ДТП машины. Необычная церемония состоялась на территории 150-й дивизии 22 мая. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Автомобиль получил механические повреждения 20 мая, когда попал в аварию в микрорайоне Молодёжном. Водитель «ВАЗ-2114» на перекрёстке не уступил дорогу «Опелю». В итоге иномарка врезалась в боковую часть отечественного авто. При ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа». Известно, что водитель «четырнадцатой» - военнослужащий, который подрабатывал таксистом. Двое пострадавших были его пассажирами в тот день. Сам она остался цел.

Руководство военной части, судя по всему, решило провести поучительную церемонию. Они погрузили искорёженную машину на грузовик.
Следом за ним шла процессия с плакатами. На одном из них было написано «Сел пьяным за руль — вылетел из армии!». На других плакатах были изображены последствия жутких аварий.

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