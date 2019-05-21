Военнослужащие торжественно «похоронили» разбитую машину под Новочеркасском: видео



В воинской части под Новочеркасском прошли «похороны» разбитой в ДТП машины. Необычная церемония состоялась на территории 150-й дивизии 22 мая. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



Автомобиль получил механические повреждения 20 мая, когда попал в аварию в микрорайоне Молодёжном. Водитель «ВАЗ-2114» на перекрёстке не уступил дорогу «Опелю». В итоге иномарка врезалась в боковую часть отечественного авто. При ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа». Известно, что водитель «четырнадцатой» - военнослужащий, который подрабатывал таксистом. Двое пострадавших были его пассажирами в тот день. Сам она остался цел.



Руководство военной части, судя по всему, решило провести поучительную церемонию. Они погрузили искорёженную машину на грузовик.

Следом за ним шла процессия с плакатами. На одном из них было написано «Сел пьяным за руль — вылетел из армии!». На других плакатах были изображены последствия жутких аварий.

