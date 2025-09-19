Водителям-инвалидам мопедов и мотоциклов позволят ездить выделенной полосе в Ростовской области

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Водителям-инвалидам мопедов и мотоциклов позволят ездить по выделенной полосе в Ростовской области. Соответствующий законодательный проект уже передан на рассмотрение в Государственную Думу.В настоящее время преимущество в использовании этих полос имеют исключительно маршрутные транспортные средства, оперативные службы, такси, автобусы, осуществляющие перевозку детей, и велосипедисты. Движение мотоциклов и мопедов по выделенным полосам в данный момент запрещено.Предлагаемые изменения предусматривают предоставление права проезда по выделенным полосам водителям мотоциклов и мопедов, а также лицам с ограниченными возможностями, использующим специализированные транспортные средства.В случае принятия поправок, указанные категории участников дорожного движения освобождаются от штрафов за передвижение по полосам, предназначенным для общественного транспорта.В пояснительной записке к данному законопроекту подчеркивается, что в настоящее время пропускная способность полос для общественного транспорта используется не в полной мере, по сравнению с общими полосами движения.Авторы законодательной инициативы убеждены, что предоставление мотоциклам и мопедам возможности двигаться по выделенным полосам улучшит условия их безопасности в плотном потоке автомобилей и уменьшит вероятность дорожно-транспортных происшествий в городской среде.