Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителям-инвалидам мопедов и мотоциклов позволят ездить выделенной полосе в Ростовской области

Водителям-инвалидам мопедов и мотоциклов позволят ездить выделенной полосе в Ростовской области

Водителям-инвалидам мопедов и мотоциклов позволят ездить по выделенной полосе в Ростовской области. Соответствующий законодательный проект уже передан на рассмотрение в Государственную Думу.

В настоящее время преимущество в использовании этих полос имеют исключительно маршрутные транспортные средства, оперативные службы, такси, автобусы, осуществляющие перевозку детей, и велосипедисты. Движение мотоциклов и мопедов по выделенным полосам в данный момент запрещено.

Предлагаемые изменения предусматривают предоставление права проезда по выделенным полосам водителям мотоциклов и мопедов, а также лицам с ограниченными возможностями, использующим специализированные транспортные средства.

В случае принятия поправок, указанные категории участников дорожного движения освобождаются от штрафов за передвижение по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

В пояснительной записке к данному законопроекту подчеркивается, что в настоящее время пропускная способность полос для общественного транспорта используется не в полной мере, по сравнению с общими полосами движения.

Авторы законодательной инициативы убеждены, что предоставление мотоциклам и мопедам возможности двигаться по выделенным полосам улучшит условия их безопасности в плотном потоке автомобилей и уменьшит вероятность дорожно-транспортных происшествий в городской среде.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.