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Ростовчанин просит разрешить автомобилистам ездить по полосе для общественного транспорта

Ростовчанин просит разрешить автомобилистам ездить по полосе для общественного транспорта
Житель Ростова-на-Дону предлагает разрешить автомобилистам ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Пользователь с ником Эдуард Булгаков опубликовал соответствующую петицию на общественном интернет-портале.

Мужчина просит предоставить возможность водителям ездить по этой полосе в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. По мнению автора петиции, в указанные часы люди меньше пользуются общественным транспортном. Он считает, что это уменьшит пробки на дорогах.

Напомним, сейчас за езду по полосе для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

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