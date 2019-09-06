Ростовчанин просит разрешить автомобилистам ездить по полосе для общественного транспорта



Житель Ростова-на-Дону предлагает разрешить автомобилистам ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Пользователь с ником Эдуард Булгаков опубликовал соответствующую петицию на общественном интернет-портале.



Мужчина просит предоставить возможность водителям ездить по этой полосе в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. По мнению автора петиции, в указанные часы люди меньше пользуются общественным транспортном. Он считает, что это уменьшит пробки на дорогах.



Напомним, сейчас за езду по полосе для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.