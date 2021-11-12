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На Ростовскую область надвигаются заморозки до -7 градусов

На Ростовскую область надвигаются заморозки до -7 градусов
На Ростовскую область надвигаются морозы. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, 15 ноября в некоторых районах Ростовской области столбики термометров опустятся ниже -7 градусов. На юге региона похолодает до -3 градусов. Возможны туман и гололед, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.

В период первых заморозков водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными. Нужно соблюдать дистанцию, боковой интервал и допустимую скорость езды. Пешеходы должны переходить дорогу в строго установленных местах, а на одежде должны быть светоотражающие элементы.

Во время ветреной погоды не нужно оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями и ходить под аварийными деревьями, чтобы избежать ЧП.
Фото: ua-reporter.com.
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