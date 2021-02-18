Водитель люксовой иномарки из Ростовской области погиб в ДТП

Житель Ростовской области на люксовом авто погиб в ДТП с участием внедорожника. Авария произошла вечером 18 февраля на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУ МВД по региону.На трассе Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград водитель «Мерседес Бенц С 200» выехал на «встречку» и врезался во внедорожник «Ленд Крузер Прадо 150» под управлением 38-летнего жителя города Волжский. Удар был такой силы, что от «Мерседеса» осталась груда металла. Восстановлению машина не подлежит.- В результате ДТП 61-летний водитель «Мерседес Бенц» погиб на месте, - сообщили в ведомстве. - Водитель «Ленд Крузер Прадо 150» с травмами доставлен в больницу.