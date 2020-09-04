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На трассе в Ростовской области водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой

На трассе в Ростовской области водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой
В Ростовской области на трассе водитель отечественного авто погиб, врезавшись в иномарку. Авария случилась утром 7 сентября на трассе Цимлянск - Суровикино.

На подъезде к станице Хорошевской 56-летний водитель на «ВАЗ-21070» выехал с грунтовой дороги на главную, где врезался в «Хонду Цивик» под управлением 68-летнего шофера. Удар был таким, что машины превратились в груду металла.

- В результате ДТП погиб водитель отечественного авто, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадали водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «Хонда Цивик».

Пострадавшие доставлены в больницу.

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