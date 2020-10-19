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Власти Ростова потратят 2,5 млн рублей на залатывание дыр в асфальте

Власти Ростова потратят 2,5 млн рублей на залатывание дыр в асфальте
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется устранением деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий на улично-дорожной сети города литой асфальтобетонной смесью. Соответствующая информация появилась 20 октября на сайте госзакупок.

Согласно документации на залатывание образовавшихся в асфальте дыр власти города готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

За эти деньги подрядная организация должна будет снять старое покрытие и положить новое согласно всем необходимым требованиям. На каких улицах будут проводить ремонтные работы, неизвестно. Ясно, что работы начнутся не раньше 1 января 2021 года и закончатся в конце марта.

Казалось бы, хорошее дело - привести в порядок убитые дороги Ростова. Однако тут же возникает вопрос: почему нельзя было сразу положить нормальное покрытие, которое бы отслужило свой срок. К тому же зачем проводить залатывание дыр в асфальте в зимний период, когда велика вероятность осадков, что никак не способствует долгому сроку служения покрытия.

Впрочем, возможно, технологии шагнули далеко вперед, и погодные условия перестали влиять на качество асфальта.

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