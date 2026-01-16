Авария на теплосетях оставила дом в центре Ростова без тепла и горячей воды

Фото: Donday

Жители многоквартирного дома №26 на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».Дефект на сетях был обнаружен сегодня, 16 января, в районе дома №24 по тому же проспекту. Для проведения ремонтных работ подача тепла и горячей воды в соседний дом была временно приостановлена.- Работы планируется завершить в регламентные сроки, – уточнили в ресурсоснабжающей организации.«Ростовские тепловые сети» обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность. В случае обнаружения признаков утечки, размыва грунта или дорожного покрытия вблизи места аварии ни в коем случае не приближаться к нему и немедленно сообщать об этом в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам (863) 234-89-44 или (863) 287-01-90.