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Власти Ростова назвали условие для перевода школ на «удаленку»

Власти Ростова назвали условие для перевода школ на «удаленку»
Власти Ростова-на-Дону объяснили, в каком случае переведут школы на дистанционную форму обучения. Об этом 9 октября сообщили в администрации города.

По словам начальника управления образования донской столицы Виктории Чернышовой, пока школы на «удаленку» отправлять не собираются. Дистанционная форма обучения станет возможна лишь в том случае, если заболеваемость превысит 20% от общего числа обучающихся.

В городе 114 школьников и 18 детсадовцев уже заболели опасной инфекцией, однако это количество пока составляет меньше одного процента.

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