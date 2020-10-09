Власти Ростова назвали условие для перевода школ на «удаленку»

Власти Ростова-на-Дону объяснили, в каком случае переведут школы на дистанционную форму обучения. Об этом 9 октября сообщили в администрации города.По словам начальника управления образования донской столицы Виктории Чернышовой, пока школы на «удаленку» отправлять не собираются. Дистанционная форма обучения станет возможна лишь в том случае, если заболеваемость превысит 20% от общего числа обучающихся.В городе 114 школьников и 18 детсадовцев уже заболели опасной инфекцией, однако это количество пока составляет меньше одного процента.