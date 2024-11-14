Виталий Кушнарев проехал в автобусе после замечания врио губернатора Ростовской области

Фото: тг-канал Виталий Кушнарев

Заместитель губернатора Ростовской области и министр транспорта отправились в поездку на автобусе после замечания Юрия Слюсаря. Виталий Кушнарев сообщил об этом в своем телеграм-канале 14 ноября.Ранее врио губернатора Ростовской области обратил внимание на то, что жители региона в комментариях под публикациями выражают недовольство работой общественного транспорта. Он решил лично проверить работу автобусов и, кажется, остался не удовлетворен. После этого он предложил сити-менеджеру Ростова и министрам транспорта и ЖКХ прокатиться на автобусе в час пик.Виталий Кушнарев решил воспользоваться предложением и в утренний час пик отправился на автобусе от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ».- В районе ул. Плиева была небольшая пробка, затем общественный транспорт свободно шел по выделенной полосе. Время в пути составило около 40 минут. Автобус чистый, работает валидатор, - оценил Кушнарев.Он остался недоволен лишь «гонками водителей» и состоянием остановок. Однако даже на фотографии можно увидеть, что в автобусе давка.