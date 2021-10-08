Виталий Борзенко и другие фигуранты дела аксайских рынков останутся в СИЗО до января
Ленинский районный суд в очередной раз продлил меру пресечения бывшему главе Аксайского района. Виталий Борзенко и еще шестеро фигурантов уголовного дела останутся в СИЗО до января 2022 года.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, заседание состоялось 8 октября. Виталия Борзенко оставили под стражей еще на три месяца - до 11 января. Столько же в СИЗО проведут Александр Лобко и Эдуард Бабаев. На день меньше в следственном изоляторе пробудут его брат Вадим Бабаев, а также Иван Ситько и Владимир Мороженко - до 10 января. Также до 3 декабря продлили меру пресечения учредителю аквапарка «Осьминожек» Турабу Исаеву.
Всего следствием было установлено 11 фигурантов по делу об аксайских рынках. Список регулярно пополняется новыми подозреваемыми. Их обвиняют в незаконном присвоении девяти земельных участков на общую сумму свыше 450 миллионов рублей, незаконном предпринимательстве на сумму 236 миллионов рублей, а также в «отмывании» 11 миллионов рублей.
Помимо перечисленных, сейчас среди участников предполагаемой преступной группировки - Карим Бабаев, объявленный в международный розыск, Сергей Шамраев, Любовь Хакало и Галина Роенко.