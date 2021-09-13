В Ростове задержали очередного фигуранта по делу аксайских рынков
Очередным фигурантом по делу аксайских рынков стала одна из учредителей ООО «Актив-Инвест». Информация о задержании бухгалтера бизнесменов Бабаевых Галины Роенко. Собственный источник Rostov.ru подтвердил информацию.
Силовики нагрянули с обыском к женщине утром 14 сентября. Они изъяли документы, касающиеся рынка «Овощной». Меру пресечения Роенко пока не избрали.
По данным List-Org, бухгалтер являлась одним из учредителей ООО «Актив-Инвест». Она владела 5%-й долей.
Не исключено, что Роенко все это время входила в преступную организацию, созданную бизнесменом Каримом Бабаевым. Накануне арестовали еще одного фигуранта дела - бизнесмена Александра Лобко. Всего следствием было установлено десять фигурантов по делу об аксайских рынках. Список регулярно пополняется новыми подозреваемыми. Их обвиняют в незаконном присвоении девяти земельных участков на общую сумму свыше 450 миллионов рублей, незаконном предпринимательстве на сумму 236 миллионов рублей, а также в «отмывании» 11 миллионов рублей.
Братья Бабаевы, Борзенко, Исаев и Ситько сейчас находятся в СИЗО. Карим Бабаев – в международном розыске.
После их ареста следственные действия начались на аксайских рынках, которые принадлежали бизнесменам. Из-за этого работу потеряли тысячи предпринимателей. Некоторым из них удалось найти место на других торговых площадях в Ростове, однако большинство до сих пор не могут оправиться и стать на ноги. Они устраивают пикеты, подают иски в суды, но ситуация не меняется.