По делу аксайских рынков в СИЗО отправили еще одного бизнесмена
Учредитель ООО «Атлант Сити» стал новым фигурантом по делу об аксайских рынках. Александра Лобко заключили под стражу 11 сентября.
Бизнесмену вменяют две статьи: «Участие в организованной преступной организации» и «Незаконное предпринимательство».
Помимо «Атлант Сити», Александр Лобко является учредителем компаний, занимающихся торговлей газом для заправки авто, частной охранной службой. Также он руководитель ООО СХП «Мускат» и ООО «Прометей». Первое занимается выращиванием семечковых и косточковых культур, а второе - торговлей топливом.
Ленинский районный суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября.
Как сообщал Rostov.ru, в конце августа фигурантом дела об аксайских рынках стал предприниматель Владимир Мороженко. Он пробудет в СИЗО до 10 октября.
Всего следствием было установлено десять фигурантов по делу об аксайских рынках. Список регулярно пополняется новыми подозреваемыми. Их обвиняют в незаконном присвоении девяти земельных участков на общую сумму свыше 450 миллионов рублей, незаконном предпринимательстве на сумму 236 миллионов рублей, а также в «отмывании» 11 миллионов рублей.
Помимо Мороженко и Лобко, сейчас среди участников предполагаемой преступной группировки - Карим Бабаев, его сыновья - Вадим и Эдуард, Иван Ситько, Сергей Шамраев, Тураб Исаев, Любовь Хакало и бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко.