Виктория Лопырева отметила 38-летие на турецком побережье

Телеведущая и модель Виктория Лопырева отпраздновала 38-й день рождения в Турции. Торжество прошло в ресторане на пляже 26 июля.Именинница с компанией друзей прилетела в курортную страну на бизнесджете. Вечером подруги поздравили Викторию в кафе, не упустив возможность запечатлеть на видео ее горячие танцы белом экстра-мини платье.Главным сюрпризом для звезды стала сцена, оформленная светящимися пальмовыми листьями. Сюрприз Лопыревой устроил ее кум – создатель модельных шоу Павел Компан. Посреди импровизированных прерий он разместил праздничный стол с дорогими угощениями.Для гостей именинницы свои песни исполнил Джастин Бибер. Среди приглашенных были супруга футболиста сборной России Ирина Жиркова и артистка Нюша.- День Рождения для меня - главный праздник в году и отмечаю я его в самых неожиданных (для своих гостей и себя) местах, - написала Лопырева на своей странице в Инстраграм.Примечательно, что супруга виновницы торжества – первого зампреда правительства Республики Коми Игоря Булатова – на празднике не было. Он поздравил жену в соцсетях.