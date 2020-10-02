Ростовчанка Виктория Лопырева вызвала восторг у подписчиков снимком в купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева продолжает удивлять своих подписчиков пляжными фото. Очередной такой снимок модель разместила в своем инстаграм-аккаунте.На фотографии Лопырева стоит на берегу моря, на ней - раздельный ярко-розовый купальник. Модель нередко выкладывает откровенные фото - ведь у нее безупречная, без изъянов, фигура.Снимок пришелся по душе подписчикам Лопыревой. Они оставили под постом сотни восторженных комплиментов.– Я хочу такое тело, как у Лопыревой, – написал один из пользователей «Инстаграма».– Такая уверенная в себе! Я Вами восхищаюсь! - прокомментировала снимок поклонница звезды.Викторию часто называют эталоном красоты. 37-летняя модель всеми силами старается продлить свою молодость и поддерживает форму.