Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Виктория Лопырева вызвала восторг у подписчиков снимком в купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева вызвала восторг у подписчиков снимком в купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырева продолжает удивлять своих подписчиков пляжными фото. Очередной такой снимок модель разместила в своем инстаграм-аккаунте.

На фотографии Лопырева стоит на берегу моря, на ней - раздельный ярко-розовый купальник. Модель нередко выкладывает откровенные фото - ведь у нее безупречная, без изъянов, фигура.

Снимок пришелся по душе подписчикам Лопыревой. Они оставили под постом сотни восторженных комплиментов.

– Я хочу такое тело, как у Лопыревой, – написал один из пользователей «Инстаграма».

– Такая уверенная в себе! Я Вами восхищаюсь! - прокомментировала снимок поклонница звезды.

Викторию часто называют эталоном красоты. 37-летняя модель всеми силами старается продлить свою молодость и поддерживает форму.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.