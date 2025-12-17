Ростовских водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за тумана и гололеда

Фото: Rostov.ru

Погодные условия в Ростовской области могут стать причиной аварийных ситуаций на дорогах 17 декабря. Главную опасность представляет туман, значительно ограничивающий обзор, и гололед из-за минусовых температур и влажности.По данным ГИБДД, на некоторых участках трасс видимость может снижаться до 300 метров. Метеорологи прогнозируют, что 17 и 18 декабря ночью и утром ожидается туман, ночью и днем — гололедные явления. Температура воздуха будет колебаться от +3 до -9 градусов. На севере региона возможен мокрый снег.Водителей предупреждают быть предельно внимательными: снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и включать соответствующие туману фары. Следует избегать резких поворотов или обгонов. Пешеходов просят добавить на одежду светоотражающие элементы.