В Ростове столкнулись легковушка и КамАЗ пожарной службы
В Ростове произошло ДТП с участием грузовика МЧС. Авария случилась на улице Текучёва 18 июня.
В районе дома № 160 столкнулись «ЗАЗ Шанс» под управлением 26-летнего водителя и КамАЗ пожарной службы.
- В момент столкновения автомобиль пожарной службы двигался с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. Устанавливают все обстоятельства случившегося.