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В Ростове столкнулись легковушка и КамАЗ пожарной службы

В Ростове столкнулись легковушка и КамАЗ пожарной службы
В Ростове произошло ДТП с участием грузовика МЧС. Авария случилась на улице Текучёва 18 июня.

В районе дома № 160 столкнулись «ЗАЗ Шанс» под управлением 26-летнего водителя и КамАЗ пожарной службы.
- В момент столкновения автомобиль пожарной службы двигался с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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