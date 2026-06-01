Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без ГВС с 15 июня по 6 июля
Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без горячей воды с 15 июня по 6 июля. Причина — подготовка оборудования, испытания теплосетей на гидравлические потери и опрессовка.
О работах рассказали в РТС. Отключения затронут дома по трем точкам.
Северный жилой массив в границах:
— улица Капустина
— улица Пацаева
— бульвар Комарова
— улица Стартовая
— улица Планетная
— улица Орбитальная
— улица Венеры
— улица Каракумская
— проспект Королева
— проспект Космонавтов
— улица Волкова
Микрорайон Темерник в границах:
— улица Лелюшенко
— улица Миронова
— улица Думенко
Проспект Ленина в границы:
— улица Нансена
— переулок Ахтарский
— улица Текучева
— улица Мечникова
— улица Стадионная
— улица Шеболдаева
— улица Профинтерна
— улица Я. Галана
— улица Ларина
— улица Погодина
— улица Нариманова
— проспект Нагибина
— улица Новаторов
— улица Врубовая
— переулок Актюбинский.