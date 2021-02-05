Весов ждет прибыль, а Рыбам нужно держать язык за зубами: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает принести знакам Зодиака множество событий. На этой неделе желательно подвести итог пройденного периода, беречь собственные силы. Несмотря на трудности и острые углы, к концу недели все дела будут успешно завершены. О том, какой будет эта неделя для всех знаков Зодиака, рассказала Антонина Кариер.
♈ Овен — будут ситуации, заставляющие вас нервничать, но все острые и неожиданные моменты благополучно разрешаться. Помощь придет своевременно!
♉ Телец — умеете красиво убеждать! Плодотворной будет неделя для людей, в чьей деятельности необходимо красноречие.
♊ Близнецы — чувствуете силы начать что-то новое. После 12 февраля прилагайте усилия и открывайте новую страницу в своей жизни.
♋ Рак — на этой неделе желательно подвести итог пройденного периода, беречь собственные силы. На поступающие предложения не спешите соглашаться без подробного изучения условий.
♌ Лев — обсуждение всех наболевших вопросов пройдет легче, удастся прояснить запутанные ситуации и прийти к общему знаменателю. Вероятность ссоры есть, но она минимальна.
♍ Дева — благоприятна неделя для наведения порядка в документах, ошибочно выставленных счетах, составлении отчетов и решении юридических вопросов.
♎ Весы — ваши дипломатические качества сейчас как никогда востребованы. Сможете и людям помочь, и получить моральное + материальное удовлетворение.
♏ Скорпион — возможны конфликтные ситуации. Благополучно разрешатся юридические вопросы, связанные с недвижимостью: содержание, гражданские споры, наследство.
♐ Стрелец — расширяются интеллектуальные способности и финансовые возможности. Освоите новые навыки для продвижения в интернет-пространстве.
♑ Козерог — в интеллектуальной деятельности есть хорошие шансы преуспеть и заработать. Единственный нюанс: словом можете незаслуженно ранить человека — отслеживайте интонации речи.
♒ Водолей — почувствуете прилив сил. Если вам необходимо убедить в своей правоте, на этой неделе сможете достучаться до собеседника или решить зависший финансовый вопрос.
♓ Рыбы — не спешите говорить все, о чем думаете. За это можете пострадать. Люди, умеющие красиво изъясняться и оформлять любое пространство, заработают на своих талантах.