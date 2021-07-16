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Весов ждут скандалы дома, а Тельцам лучше отложить отпуск: гороскоп на неделю

Весов ждут скандалы дома, а Тельцам лучше отложить отпуск: гороскоп на неделю
Очередная неделя несет представителям знаков Зодиака новые испытания. Тем, кто собрался в отпуск, звезды сулят повременить с поездкой, а желающим приобрести недвижимость - проверить все документы перед сделкой. Астролог Антонина Кариер рассказала, чего ждать знакам Зодиака на этой неделе.

♈ Овен — решение имущественных вопросов, ремонта или оформления недвижимости - все это потребует от вас максимальной отдачи и нервного напряжения.

♉ Телец — не самая лучшая неделя для путешествия или командировки - больше затратите времени, денег и сил, чем окажется полученный результат.

♊ Близнецы — при достижении намеченных задач ожидает удача, рабочие вопросы решаются и приносят финансовое удовлетворение.

♋ Рак — вдохновлены оригинальными идеями, инсайты, мысли направлены на расширение своих возможностей - все это может разбиться о стену недопонимания или сопротивления со стороны коллег и партнеров.

♌ Лев — при желании купить дорогостоящие вещи придется экономить на текущих расходах или оформить кредит.

♍ Дева — склонность к расточительству энергии и финансов. Хочется больше, чем можете себе позволить.

♎ Весы — будьте готовы к тому, что при занятии в большей степени работой со стороны членов семьи посыпятся обиды и претензии. Скандала можете не избежать.

♏ Скорпион — насыщенная неделя на эмоциональные потрясения: от радужных надежд на сотрудничество с иностранными коллегами, получения удовольствия от дальней поездки до агрессивной реакции из-за неожиданной неприятной ситуации.

♐ Стрелец — ваше внимание направлено на собственные интересы и ценности, решение бытовых и имущественных дел, нежели на производственный процесс.

♑ Козерог — ваше стремление добиться своего любыми путями может обернуться конфликтом. Сумейте аргументированно убедить собеседника, в противном случае все завершится словесной перебранкой.

♒ Водолей — некоторое напряжение и раздражение происходящим еще будете ощущать, в основном оно проявится во взаимоотношениях с коллегами, подчиненными и партнерами.

♓ Рыбы — щедрость, оптимизм, сила слова - можете вселить надежду на лучшее. Творческие люди воодушевлены на создание своих произведений и востребованы.

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