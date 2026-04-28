Улица Советская в Ростове стала в огромную пробку из-за массового ДТП

Утром 28 апреля в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП в районе Театральной площади. На пересечении улицы Советской и улицы 9-я Линия столкнулись не менее четырёх автомобилей, сообщает Donday.

Из‑за аварии движение по улице Советской оказалось затруднено: пробка протянулась от улицы 9-я Линия до Театральной площади. На месте работают сотрудники ДПС — они регулируют дорожное движение.

По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет.
Фото: Дондей
