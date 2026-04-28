По факту смертельной аварии на Щедрина в Ростове возбудили уголовное дело

По факту смертельной аварии на Щедрина в Ростове возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону после ДТП на улице Щедрина, в котором погибла женщина, возбудили уголовное дело. Авария произошла 28 апреля.

По предварительным данным, 45-летний водитель такси на «Рено Логане» ехал в районе дома № 21. На перекрестке он не уступил дорогу пассажирскому автобусу. После этого произошло столкновение.

В результате аварии водителя легковушки доставили в больницу. Его 34-летняя пассажирка получила смертельные травмы.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
