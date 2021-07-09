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Стрельцы могут приобрести недвижимость, а Рыбы заключат успешную сделку: гороскоп на неделю

Стрельцы могут приобрести недвижимость, а Рыбы заключат успешную сделку: гороскоп на неделю
Очередная неделя будет наполнена решением организационных вопросов. Для кого-то это будет периодом решения важных задач, а кто-то отправляется в путешествие, поэтому ему нужно подбить все дела. Благоприятна неделя для подписания контрактов и приобретения недвижимости. Подробнее о том, что ждет представителей знаков Зодиака на этой неделе, рассказала астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — одного энтузиазма недостаточно. Для достижения цели эмоции - не помощник, нужны трезвый расчет и сила воли.

♉ Телец — благоприятная неделя для расширения горизонтов и реализации творческих идей. Новые открытия, новые знакомства, новая информация.

♊ Близнецы — деньги приплывают и могут уплывать сквозь пальцы. Планирование бюджета поможет осуществить основные потребности.

♋ Рак — благоприятная неделя для отдыха, творчества и дальних путешествий. Правда, при попытке навязать свою волю другим можете получить отпор.

♌ Лев — чрезмерная активность, демонстративность, разногласия между действиями и мыслями могут привести к ошибкам, нет готовности к нештатным ситуациям.

♍ Дева — забота и помощь друзьям займут вас максимально, но розовые очки желательно снять сразу, чтобы не стать игрушкой в чужих руках.

♎ Весы — постарайтесь равномерно распределить время и свои силы, справляясь с рабочими и домашними обязанностями, выполняя обещания.

♏ Скорпион — ваша деятельность обязывает быстро действовать, а вы интуитивно принимаете верное решение. Успешная неделя в финансовом плане.

♐ Стрелец — неделя обещает новых клиентов. Желающие приобрести недвижимость найдут подходящий объект и с необходимой суммой проблем не возникнет.

♑ Козерог — отправляясь в путь, не забудьте все необходимые документы и продумайте детали поездки. Улыбается Фортуна поступающим в учебные заведения.

♒ Водолей — вы сконцентрированы и полностью погружены в рабочий процесс. Но будьте готовы к тому, что оппоненты будут стимулировать вас к конкурентной борьбе.

♓ Рыбы — вы полны сил, с удовольствием оказываете помощь детям или нуждающимся в ней. Благоприятна работа для начала новых проектов, сделок, продажи предметов искусства и предметов творчества.

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