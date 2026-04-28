Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ростовчанка оставила ребенка на улице из-за ссоры с мужем

В Ростове-на-Дону выясняют, почему мать оставила своего ребенка на остановке. Случай произошел 27 апреля.

Выяснилось, что мать перед уходом сообщила отцу ребенка, где оставила коляску. Мужчина пришел на место, когда девочку уже обнаружили местные жители и полиция. Затем нашли и мать.

В полиции уточнили, что, предварительно, причиной произошедшего стал бытовой конфликт между женщиной и ее мужем, на фоне которого она ушла, оставив ребенка на остановке.
Фото: соцсети.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика