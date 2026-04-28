Причиной трагедии на Щедрина в Ростове стало ДТП, а не взрыв

Утром 28 апреля в ростовских пабликах появились кадры с места ЧП на улице Щедрина. На снимках были видны разбитая машина, поврежденный фасад дома и каркас автобуса. Многие горожане решили, что произошел взрыв газового баллона. В результате случившегося погибла женщина.

Позже стало известно, что причиной трагедии была авария.

По предварительным данным, 45-летний водитель такси «Рено Логан» ехал мимо дома № 21 на улице Щедрина. На перекрестке он не уступил дорогу пассажирскому автобусу. После этого транспортные средства столкнулись.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в аварии пострадал водитель «Рено Логан». Его 34-летняя пассажирка погибла.

Вероятно, очевидцы приняли ДТП за взрыв из-за очень сильного удара.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
