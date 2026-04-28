В Ростове произошло ДТП с участием пяти автомобилей: пострадал мужчина
В Ростове произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадал человек. Инцидент случился 28 апреля на улице Советской.
Водитель автомобиля «Хендэ Элантра», не пропустив «БМВ 116I» на нерегулируемом перекрестке, спровоцировал аварию, уточнили в региональной госавтоинспекции. В районе дома №32 люксовый автомобиль отбросило на три припаркованных машины: «ЗАЗ Шанс», «Чанган» и «Субару Форестер».
В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля «Хендэ Элантра».