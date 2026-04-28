Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Азове квартира сгорела из-за загоревшегося обогревателя

В Азове Ростовской области из-за загоревшегося обогревателя в квартире произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, ЧП произошло в девятиэтажке на улице Васильева. Хозяин квартиры на 2-ом этаже включил обогреватель и заснул. Сосед почувствовал запах дыма и вызвал на место спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал. 33 жильца соседних квартир выбежали на свежий воздух. На место вызвали 9 спасателей на трех спецмашинах. Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя,- сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика