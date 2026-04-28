В Азове квартира сгорела из-за загоревшегося обогревателя

В Азове Ростовской области из-за загоревшегося обогревателя в квартире произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.По предварительным данным, ЧП произошло в девятиэтажке на улице Васильева. Хозяин квартиры на 2-ом этаже включил обогреватель и заснул. Сосед почувствовал запах дыма и вызвал на место спасателей.В результате происшествия никто не пострадал. 33 жильца соседних квартир выбежали на свежий воздух. На место вызвали 9 спасателей на трех спецмашинах. Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя,- сообщили в региональном ГУ МЧС.