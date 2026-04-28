На Солнце случились две мощные вспышки

Две мощные вспышки произошли на Солнце накануне. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Мощные вспышки класса М произошли 27 апреля в 1:57 и в 9:45. Первой присвоен балл М6.0, второй — М1.0 (сильные). Также 28 апреля зафиксировали вспышку класса С6.08 (обычная).

Согласно данным прогнозов, уже 30 апреля на регион обрушится магнитная буря балла G1. В этот период самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Чтобы избежать недомогания, необходимо снизить физические нагрузки, правильно питаться и отказаться от кофеина.
Фото: DonDay
