В Ростове девушка погибла при взрыве газового баллона в такси. Об этом сообщили горожане в социальных сетях 28 апреля.
Происшествие случилось на улице Щедрина. По предварительным данным, газовый баллон взорвался в багажнике легковушки. Емкость отлетела в дом и зацепила автобус.
По кадрам с места ЧП видно, что автомобиль сильно деформировался от взрыва. Также от удара на доме частично обвалилась кирпичная кладка.
Информация о случившемся уточняется у официальных источников.