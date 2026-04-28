- Предположительно, погибла пассажирка автобуса. Сейчас движение машин перекрыто. На месте работают спецслужбы, - уточняют горожане.

Фото: Соцсети

В Ростове девушка погибла при взрыве газового баллона в такси. Об этом сообщили горожане в социальных сетях 28 апреля.Происшествие случилось на улице Щедрина. По предварительным данным, газовый баллон взорвался в багажнике легковушки. Емкость отлетела в дом и зацепила автобус.По кадрам с места ЧП видно, что автомобиль сильно деформировался от взрыва. Также от удара на доме частично обвалилась кирпичная кладка.Информация о случившемся уточняется у официальных источников.