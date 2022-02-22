В приграничных зонах Ростовской области отменили занятия в школах и детских садах

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В некоторых районах Ростовской области, находящихся в приграничной зоне, отменили занятия в школах. Детские сады также не работают. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе – одна школа и один детсад, в Родионово-Несветайском районе четыре школы ушли на дистанционку, а четыре детских сада временно закрыли, в Тарасовском районе закрыты пять школ и пять детсадов, в Каменском районе из-за ухудшения обстановки на дистанционку ушла одна школа.Причиной отмены занятий стало обострение обстановки в Донбассе 24 февраля. Территории РФ, которые находятся на границе с Украиной, - в зоне риска. Чтобы не подвергать юных жителей Ростовской области, было принято временно прекратить учебный процесс в школах.